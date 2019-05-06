بلدية رأس الخيمة تفتتح صالة عرض وبيع الأسماك في سوق المعيريض غداًَ

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

تفتتح بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة والبيئة صالة عرض وبيع الأسماك في سوق المعيريض، غداً، أمام التجار والزبائن، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة السوق، وافتتاح سوق الأسماك في منطقة الدقداقة نهاية الأسبوع الجاري، كما قررت البدء في تنفيذ مشروع تطوير سوق منطقة رأس الخيمة القديمة خلال شهر يونيو وإنجازه قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، أن تلك المشاريع تم تصميمها وتنفيذها وفق جدول زمني للانتهاء منها تباعاً خلال العام الجاري، تماشياً مع النهضة الحضارية والتوسع العمراني الذي تشهدها الإمارة، بهدف دعم متطلبات المستهلكين والتجار داخل الإمارة وخارجها نتيجة للإقبال المتزايد على أسواق رأس الخيمة، مع تطبيق منظومة شبكة كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية للأسواق لتوفير عوامل الأمن والأمان للمتعاملين وضمان حقوقهم.

وأشارت إلى أن الدائرة سرعت وتيرة الإنجاز بتكثيف ساعات العمل لتنفيذ المشاريع التطويرية في سوقي المعيريض والدقداقة خلال الفترة الماضية لضمان راحة الزبائن مع بداية شهر رمضان المبارك.