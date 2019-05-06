بلدية أبوظبي تنجز 75 ألف معاملة عبر منصتها الرقمية

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

سجلت بلدية مدينة أبوظبي أكثر من 75 ألف معاملة عبر المنصة الرقمية (سمارت هب)، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري 2019.

وتفصيلاً، سجلت البلدية ارتفاعاً في عدد المعاملات المنجزة خلال أبريل الماضي من العام الجاري 2019 بنسبة تزيد على 33%، حيث أنجزت 24 ألفاً و765 معاملة، منها 16 ألفاً و 487 معاملة لخدمات الأراضي والتسجيل العقاري، و3 آلاف و 248 معاملة لخدمات البيانات المكانية، و1671 معاملة لخدمات المواد الغذائية، و990 معاملة لخدمة تسجيل، 848 معاملة لخدمة قيد المهندسين، و560 معاملة لخدمة تطوير الطرق والبنية التحتية من طلبات المواطنين، و291 معاملة لخدمة تراخيص البناء للمالك، و283 معاملة لخدمات تراخيص المهن، و58 معاملة لخدمات الاستثمار، و37 خدمة مجتمعية.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد أنجزت 17 ألفاً و 988 معاملة خلال يناير الماضي 2019، منها 12826 معاملة تختص بخدمات الأراضي والتسجيل العقاري، كما أنجزت 16470 معاملة خلال فبراير الماضي 2019 عبر المنصة الذكية.