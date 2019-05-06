450 جولة تفقدية رمضانية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أوضح هاشم النعيمي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، لضمان مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من مدى التزام التجار واحترام ضبط الأسعار، وتشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة، موضحاً أن الخطة المستهدفة من الجولات الميدانية خلال شهر رمضان لهذا العام تشمل 450 جولة معلنة وسرية.

وصرح النعيمي بأن عدد الجولات التفتيشية المتعلقة بحماية المستهلك بلغت منذ بداية 2018 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 12681 جولة تفتيشية لترسيخ الممارسات الاستهلاكية السليمة، وردع المخالفات وضمان حقوق المستهلكين. و

قد تلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد 17 ألفاً و857 شكوى خلال 2018 والربع الأول من العام الجاري، ونجحت في حل 17 ألفاً و226 شكوى منها بنسبة 96.5% ودياً . وذكر النعيمي أن مجموع الشكاوى منذ بداية الربع الثالث من عام 2017 حتى الوقت الراهن في مختلف إمارات الدولة بلغ 24182 شكوى.