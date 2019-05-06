شرطة أبوظبي تحدد ساعات الدوام

المصدر: أبوظبي- البيان

حددت شرطة أبوظبي ساعات الدوام بمراكز خدمة العملاء بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، خلال شهر رمضان المبارك بكل من أبوظبي والعين والظفرة، من الساعة 8 صباحاً وإلى الساعة السادسة مساء، كما حددت مواعيد العمل في محطات خدمة الفحص الفني للمركبات، ومراكز تقديم خدمة ترخيص المركبات التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات، .

وتكون مواعيد العمل على مدار 24 ساعة في محطتي مبنيي السلامة في أبوظبي، ومصفح، وذلك من الأحد إلى السبت، فيما يكون من الثامنة صباحاً ولغاية السادسة مساء في محطات الفحص الفني أبوظبي «خفيف» من الأحد إلى الخميس.

أما في محطة الفحص الفني ثقيل «أمان»على فترتين الصباحية من الثامنة ولغاية السادسة مساء، والمسائية من الثامنة حتى الثانية صباحاً.