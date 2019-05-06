«كهرباء دبي» تعلن مواعيد العمل في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستقبل الهيئة المتعاملين في كل من المبنى الرئيس، ومركز الوصل، ومركز القوز، ومركز المستقبل لإسعاد المتعاملين في برج نهار من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن التاسعة صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً يوم السبت.

أما فترات العمل في مراكز إسعاد المتعاملين في الحضيبة وأم الرمول وعيال ناصر، ومركز الطوار التابع لبلدية دبي، فستكون من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن التاسعة صباحاً حتى الواحدة والنصف مساءً يوم السبت.

وتمتد فترات العمل بمركز الهيئة في حتا من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة مساءً من الأحد إلى الخميس.