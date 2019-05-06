تعديل مواعيد العمل في محاكم دبي

أعلنت محاكم دبي عن تعديل مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك في مختلف الوحدات الإدارية والفروع، حيث يواكب توقيت الدوام الرسمي للموظفين المواعيد في سائر الدوائر الحكومية، ويبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.
وتعمل إدارة الكاتب العدل في فرع الطوار والبرشاء ووافي مول، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء، أما الكاتب العدل فرع البرشاء مول، فيبدأ العمل من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 مساء. أما بالنسبة لأوقات العمل في قسم الخدمات المركزية فمن الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساء، وقسم خدمات الأحوال الشخصية من الساعة 8:30 صباحاً ويمتد حتى الساعة 4:30 مساء، وذلك تسهيلاً على المراجعين والمتعاملين وإتاحة الفرصة لهم، لتهيئة أوقاتهم بالشكل الذي يناسبهم خلال الشهر الفضيل.