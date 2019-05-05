غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان في الإمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أعلنت قبل قليل، لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور سلطان البادي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1440 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غداً الاثنين الموافق 6 مايو 2019 هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1440 هجرية.

وأفاد الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، بأن لجنة تحري رؤية الهلال مكونة من ممثلي لعدد جهات تشمل التخصصات الشرعية والقضاة والفلكيون للتثبت من رؤية الهلال، إذ تحطاط دولة الإمارات في إعلان بدايات الشهور لما يترتب عليها الكثير من الأمور.

وأوضح أن إعلان بداية الصيام ليس بالأمر السهل إذ لابد من التثبت، باعتبارها عبادة يترتب عليها أشياء كثيرة في حياة الناس ولذا يجب ان يكون الإعلان عن فاتح الشهر على يقين وعبر الوسائل التي حددها الشرع سواء عبر الرؤية المجردة والأشخاص أو ثبوت رؤية الهلال في مدار قريب من الدولة.

وعقدت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1440 هجرية ، اجتماعها بدائرة القضاء بأبوظبي ، عقب صلاة المغرب اليوم الأحد بحسب قرار وزير العدل بتشكيل اللجنة، والذي طالب جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحرّي الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وتتابع لجنة تحرّي الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وتوافي اللجنة بما توصلت إليه.