منى النعيمي أول امرأة لمنصب مدير مركز سعادة المتعاملين بدفاع مدني عجمان

المصدر: عجمان - البيان

رشحت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان الملازم أول منى عثمان النعيمي بمنصب مدير لمركز سعادة المتعاملين في إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة، كأول عنصر نسائي يتولى هذا المنصب على مستوى قطاع الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بهدف تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المناصب القيادية.



وقال العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، أن تثبيت الملازم أول منى في هذا المنصب، يأتي استجابة لأهداف واستراتيجية القيادة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية وإعطائها الفرصة لأثبات مكانتها وقدرتها على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، لافتاً إلى إن وجودها في المناصب القيادية يساهم في دفع عجلة التقدم والازدهار، ويعزز من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 للتوازن بين الجنسين في المؤسسات.



وأكد المظلوم، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حرص على دعم المرأة منذ قيام الاتحاد، وإزال جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها، في أن تتبوأ أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها.



وقال العقيد سعيد سالم المظلوم أن التوازن بين الجنسين في وزارة الداخلية يسعى لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، إلى جانب وصول العناصر النسائية للمناصب القيادية وتعزيز دخولهم في المجالات المختلفة إسوة بأقرانهم الذكور، بالإضافة إلى أن المشروع التوازن بين الجنسين يحقق الهدف الاستراتيجي " وهو ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية" .