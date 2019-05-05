وزارة الاقتصاد: كثرة المعروض وزيادة الدعم وراء انخفاض أسعار السلع

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

اكتظت مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي ليلتي الخميس والجمعة الماضيتين بأعداد غفيرة من المستهلكين لشراء احتياجاتهم من السلع الرئيسية لشهر رمضان بتخفيضات غير مسبوقة وصلت إلى 65%.

وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان» يومي الخميس والجمعة الماضيين شملت «ياس مول» والفرع الرئيسي لجمعية أبوظبي التعاونية في ميناء زايد وأبوظبي مول والخالدية مول ومشرف مول عن إقبال كثيف من المستهلكين على سلع رمضان وشراء كميات كبيرة منها لدرجة خلو أرفف عرض السلع من غالبية السلع عدة مرات كما حدث في جمعية أبوظبي الميناء.

واشتدت المنافسة هذا العام بين كبريات المنافذ (كارفور وجمعية أبوظبي التعاونية واللولو هايبر ماركت)، حيث عرضت تخفيضات غير مسبوقة للكثير من السلع الاستراتيجية مما أثار علامات الدهشة والاستغراب لدى الكثير من المستهلكين حيث تراجعت أسعار العديد من السلع الرئيسية بأكثر من النصف.

حملة دعائية

جمعية أبوظبي التعاونية هذا العام تفوقت على مراكز البيع الأخرى بدعاية مكثفة بدأت يوم الأربعاء الماضي بعرض تخفيضات على أكثر من 500 سلعة بنسب وصلت إلى 50% إلا أن الجمعية فاجأت المستهلكين صباح الجمعة بحملة دعائية مكثفة إضافية على 50 سلعة استراتيجية بخصومات حتى 65% لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم، وشملت الحملة تخفيضاً على اللحم المفروم بنسبة 64.2% حيث باعت الكيلو بسعر 18.90 درهماً بدلاً من 51.98% وكيلو اللحم الأسترالي بنسبة 53% وأرز بسمتي بنسبة 37% وزيت الطبخ بنسبة 58.6% والموز بنسبة 44% ليصل سعر الكيلو إلى 3.75 دراهم والدجاج المجمد بخصم 44%.

والتقت «البيان» عدداً من المستهلكين أعربوا عن دهشتهم من التخفيضات، مؤكدين أن السلع المعروضة للبيع بجودة عالية جداً، كما أن الكميات المعروضة كبيرة للغاية وأن الجمعية تملأ الأرفف فور خلوها من السلع، وتمنينا أن تكون كل أيام السنة مثل أيام رمضان حتى تنخفض الأسعار بشكل حقيقي.

وفي كارفور ياس مول امتلأ الفرع الكبير بأعداد غفيرة من المستهلكين حتى موعد الإغلاق الساعة الثانية عشرة ليلاً، وعرض كارفور تخفيضات وصلت إلى 63% للأرز البسمتي و47% لزيت الطبخ و38% للأسماك الطازجة و37% للدجاج المجمد و45%، و25% للتونة و30% للجيلي و20% للتين المجفف وقمر الدين والزبيب والشكولاتة 46%، وفي الخالدية مول ومشرف مول عرضت مجموعة اللولو تخفيضات كبرى على السلع منها خصومات بنسبة 47% على زيت الطبخ و24.5% على الحليب المجفف و51% على الطحين و33% على التمور إضافة إلى عروض تتراوح بين 20% إلى 35% على أنواع عديدة من الجبن والألبان والعصائر.

ورصدت «البيان» في جميع منافذ البيع شراء المستهلكين لكميات كبيرة من السلع تزيد عن احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

وذكر المستهلكون غادة عبد العظيم ورانيا محمود وأحمد صابر عبده أن غالبية المستهلكين ينتهزون فرصة قدوم شهر مضان لشراء كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية القابلة للتخزين لمدة أطول لأن الأسعار في رمضان تكون «خيالية» إلى حد كبير، وتساءلت غادة عبد العظيم: «هل يتصور أحد أن سعر عبوة زيت الطبخ لشركة خليجية شهيرة جداً عبارة عن عبوتين 1.8 لتر إضافة إلى عبوة 750 ملم بسعر 24 درهماً؟ وعبوة الشاي لماركة عالمية شهيرة 5 كيلوجرامات بسعر 99 درهماً علماً أن عبوة 800 جرام لا تقل عن 27.90 درهماً، وهناك سلع رئيسية مثل السكر والطحين والطحينة والزيت شهدت تخفيضات لن تشهد ربعها طوال العام مطلقاً وبالتالي فإن الشراء في رمضان فرصة لا تعوض».

سلع ر ئيسية

وأكدت مديحة جابر أن التخفيضات لم تشمل فقط السلع الغذائية الرئيسية بل شملت أيضاً السلع الكمالية والكهربائية، مشيرة إلى أن غالبية المراكز قدمت عروضاً مغرية منها محضرة طعام لشركة فرنسية شهيرة بسعر 249 درهماً بدلاً من 639 درهماً أي بنسبة تزيد على 61% وهناك ثلاجات وديب فريزر وغسالات بتخفيضات تصل إلى 45%.

وأشارت إلى أن المستهلكين في الإمارات من أذكى المستهلكين في العالم، حيث إنهم يتابعون العروض الترويجية طوال العام ويعرفون من خلال خبراتهم الطويلة من هو منفذ البيع الذي يطرح خصومات حقيقية أو غير حقيقية ومن هو المنفذ صاحب السلع الأجود والأكفأ.

ويتفق جميع المستهلكين الذين التقيناهم على الجودة العالية جداً للسلع التي اشتروها، مؤكدين أن هذه السلع هي نفسها التي كانت تتواجد على الأرفف الأسبوع الماضي بأسعارها المرتفعة، كما أشاروا إلى تواصلهم الدائم مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية للإبلاغ عن أي منتج غير مطابق للمواصفات أو به شبه عدم صلاحية.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن تخفيضات شهر رمضان حقيقية، مطالباً جموع المستهلكين بالاستفادة الكبرى منها حيث إن التخفيضات تتراجع رويداً حتى نصل لنهاية الشهر الكريم.

ويرجع النعيمي تخفيضات هذا العام غير المسبوقة إلى سببين الأول هو وجود معروض كبير من السلع الغذائية لدى منافذ البيع نتيجة ازدهار العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ودول العالم، والسبب الثاني هو زيادة حجم الدعم المالي الذي تقدمه منافذ البيع للسلع خلال شهر رمضان، حيث إن الحجم هذا العام كبير للغاية وسيتم الإعلان عن تفاصيله في إحاطة إعلامية صباح اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي.

أساليب متنوعة

أكد الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة تتصدى بشدة لأي تلاعب من المنافذ ، منوهاً بأن عدداً من المنافذ لديها أساليب متنوعة ومشوقة لجذب المستهلكين ولا غبار على ذلك خاصة وأن سعر السلعة المعلن عنها قد يكون مختلفاً عن سعر السلعة عند منفذ بيع آخر والمهم هنا هل هناك خصم حقيقي أم لا؟ وهل المستهلك هو المستفيد أم لا؟.

وقال إن التخفيضات حقيقية وحصلت على موافقة الجهات الرسمية وأبرزها وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية كما أن الوزارة والدوائر تنظم حملات تفتيش منظمة وعشوائية طوال الشهر لضبط أي مخالف كما تطالب المستهلكين بالتواصل معها عبر الخط الساخن للإبلاغ عن أية مخالفة.