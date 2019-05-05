مشاريع خيرية وحملات تفتيشية وتخفيضات كبرى استعداداً لشهر رمضان

أطلقت الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة مشاريع ومبادرات لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ مشروع إفطار الصائم، فيما أكملت دوائر البلديات في مختلف المناطق استعداداتها للشهر الكريم حيث نظمت حملات تفتيشية للرقابة على المؤسسات الغذائية وعروض المنتجات الرمضانية للمستهلكين، لضمان مطابقتها الاشتراطات، وعلى الخيم الرمضانية المؤقتة والتزامها ضوابط الصحة والسلامة.

وقدمت مراكز التسوق تخفيضات كبرى على السلع الاستهلاكية والسلال الغذائية ما أدى إلى تزاحم المستهلكين للحصول على احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، حيث أكدت وزارة الاقتصاد أن التخفيضات حقيقية، مطالبة جموع المستهلكين بالاستفادة الكبرى منها وخاصة أنها تتراجع رويداً حتى نصل لنهاية الشهر الكريم.