بلدية عجمان تشكل فريق عمل للرقابة على الأسواق

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكملت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان كل الترتيبات والتجهيزات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتشكيل فريق عمل من إدارة الصحة العامة بغرض التأكد من التزام أصحاب المنشآت الغذائية والمطابخ الشعبية باشتراطات الصحة العامة، إضافة إلى الرقابة على الأسواق ومراكز التسوق، ووضع برنامج عمل خلال فترتي الصباح والمساء.

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في البلدية لـ«البيان» إن القطاع يوفر برنامج مناوبات صباحية ومسائية من خلال ثلاث ورديات، وعلى جميع المناطق لتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية في الإمارة، وتأتي خطة الرقابة والمناوبات لمتابعة التزام المنشآت الصحية والغذائية باشتراطات التشغيل الفني الآمن، ومتابعة المنشآت المزودة لأطباق الخير للخيم الرمضانية كالمطابخ الشعبية.

وكشف الحوسني عن تنظيم حملات تفتيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك على منافذ بيع المواد الغذائية، ومستودعات شركات الأغذية والأسواق المركزية للحوم الحمراء والبيضاء والخضروات والفواكه، والملاحم الخارجية، إضافة إلى المتاجر متعددة الأقسام، التي تشهد زيادة في المعروض من المستلزمات الرمضانية خلال الفترة الحالية قبل وأثناء وبعد الشهر الفضيل، نظراً لزيادة الطلب على المنتجات الغذائية في تلك الفترة، وهذا يتطلب المزيد من الرقابة المكثفة لضمان وصول المادة الغذائية للمستهلك بحال سليمة، منوهاً بأن الحملات تشمل مستودعات الأغذية الرئيسة والموردة للمنتجات الغذائية في شهر رمضان. وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة ولن تتوقف على جميع المحال الغذائية في الأسواق، مشدداً على أهمية التزام أصحابها بلوائح وأنظمة دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. ولفت إلى أنه تم الاجتماع والتنسيق مع جهات عدة في عجمان منها مجلس تنسيق العمل الخيري، بخصوص إقامة الخيام الرمضانية التي يتم تقديمها من قبل الجمعيات الخيرية.