4 ملايين درهم زكاة رمضان من «خيرية أم القيوين»

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

صرفت جمعية أم القيوين الخيرية 4 ملايين درهم زكاة للمواطنين والمقيمين قبل حلول شهر رمضان المبارك، استفاد منها 2000 أسرة مواطنة ومقيمة، كما وزعت 65 كوبوناً بقيمة 500 درهم لأسر السجناء بالإمارة، إضافة إلى توزيع المير الرمضاني بقيمة 650 ألف درهم للأسر المتعففة، وذلك ضمن تقديم سلسلة من المساعدات للأسر المتعففة، والتي تقوم بها الجمعية لإسعاد وتفريج الكرب عن الأسر المحتاجة من المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال عيسى بلحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية: إن الجمعية وبتوجيهات مباشرة من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الإدارة شرعت في الاستعداد مبكراً لرمضان، من خلال تشكيل اللجان لدراسة الحالات بغية تقديم المساعدات إلى أصحاب الدخول المحدودة ولإيصال مساهمات المحسنين وفاعلي الخير إلى مستحقيها.

إمكانات

وأوضح أن الجمعية تعمل على تسخير كل الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، كما عملت على إيصال تبرعات المحسنين وفاعلي الخير إلى المحتاجين إليها من خلال دراسة تقوم بها عدد من الباحثات، فقدمت الكثير من المساعدات العينية- خصوصاً- للموقوفين من أصحاب الأسر والتي تهدف خلالها الجمعية من توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة والمحتاجة، مبيناً أن الجمعية وضعت خططاً لدعم عام التسامح من خلال إطلاق المبادرات الخيرية، التي تصب في صالح المحتاجين وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم.

وأضاف: إن الجمعية تسعى إلى إطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية والخيرية، التي تعكس المبادئ المستمدة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للجمعية المتمثل في المشاركة والمسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أن الجمعية دائمة الدعم لوزارة تنمية المجتمع والمتمثل في إنشاء مجلس للشواب بالمركز، وتوفير وحدة متنقلة، والتي تختص بفئة كبار السن، لما تمثله هذه الفئة من احترام وتقدير.