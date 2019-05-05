انطلاق أعمال ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي لفرص التوظيف

المصدر: طشقند - وام

انطلقت في العاصمة الأوزبكية طشقند أعمال ملتقى العمل الإماراتي الأوزبكي لفرص التوظيف بمشاركة واسعة من قبل وكالات للتوظيف وأصحاب أعمال في كلا البلدين.

ويعتبر الملتقى أحد مخرجات خطة تفعيل الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجالات العمل تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين حكومتي البلدين في شهر أبريل الماضي.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين - في كلمة في الملتقى: «إن دولة الإمارات بفضل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة أصبحت من الاقتصادات الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أن تصنيف الدولة في تقرير التنافسية الصادر أخيراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي جاء في المركز الثاني من حيث القدرة على جذب المواهب والكفاءات والاحتفاظ».

وأضاف: «إنه مع اقتراب انطلاق إكسبو دبي 2020 يتوقع أن يطرأ نمو كبير في فرص العمل في دولة الإمارات خاصة لأصحاب المهارات العالية والخبرات والكفاءات والتي سيكون لها النصيب الأكبر من فرص التوظيف المتنامية».

وأكد أن دولة الإمارات تطبق خطة استراتيجية لتطوير قدرات وتمكين مواردها البشرية الوطنية وتأهيلها لقيادة القطاعات الاقتصادية في الدولة بالتوازي مع مواصلة الترحيب باستضافة الكفاءات العالمية لا سيما الأوزبكية منها.

من جانبه أشاد شيرزود كودبييف وزير التشغيل وعلاقات العمل الأوزبكي بالمنجزات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات.

وشهد الملتقى إبرام وثيقة تعاون بين وكالات توظيف في الدولة وفي أوزبكستان بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمل وعدد من المسؤولين والمعنيين في كلا الجانبين.