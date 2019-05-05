375 فائزاً في المسابقة السنوية لمراكز مكتوم لحفظ القرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي؛ حفل ختام الدورة العشرين من المسابقة السنوية لمراكز مكتوم لحفظ القرآن الكريم وذلك في مقر إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الورقاء بدبي، لتكريم الفائزين بالمسابقة والبالغ عددهم 375 حافظاً وحافظةً، من 50 جنسية من أبناء المقيمين بدبي، وذلك برعاية الشيخة علياء بنت خليفة بن سعيد آل مكتوم وحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والشيخ راشد والشيخ مكتوم والشيخ محمد والشيخ خليفة أنجال الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

كما حضر الحفل الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وجمع من المهتمين بالشأن القرآني وأولياء أمور الطلبة المكرمين وجمع من المحفظين والموجهين في المراكز.

وثمن الدكتور حمد الشيباني خلال إلقاء كلمة الدائرة تشييد هذه المراكز والحلقات في زمن الراحل الشيخ مكتوم بن راشد يرحمه الله، ومتابعة أنجاله بعده لهذا الصرح الإيماني تطويراً، وإشرافاً، وصولاً بالطلاب والطالبات إلى المراحل المتقدّمة في مجالات العلوم المرتبطة بالقرآن تلاوة وحفظاً وفهماً.

كما أكّد الشيباني أن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توجهات حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ، تبهر المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة وتسعدهم دائماً بالفعاليات الدينية والثقافية والخيرية.