إطلاق المرحلة الثانية لحدائق الفجيرة المرجانية بالتعاون مع «التغير المناخي»

المصدر: الفجيرة - وام

أطلق مركز الفجيرة للمغامرات أمس في نادي الفجيرة للرياضات البحرية المرحلة الثانية لحدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وحضر إطلاق المرحلة الثانية شريف العوضي مدير عام هيئة الفجيرة للمنطقة الحرة وأحمد إبراهيم مدير نادي الفجيرة للرياضات البحرية وسعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وسعيد المعمري مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات.

وقال المعمري إن المشروع دافع للمحافظة على البيئة في ظل تشجيع القيادة الرشيدة وتسخير الجهود لنجاحه.

وتضمن برنامج المرحلة الثانية استزراع 200 قطعة مرجانية للوصول إلى ألف قطعة في مرسى النادي بهدف الحفاظ على البيئة وإيجاد مواقع لتكاثر المرجان لزيادة التنوع .