اللجنة الإماراتية الأرمينية تبحث تعزيز العلاقات

المصدر: يريفان - وام

ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وفاهكان ميليكيان الأمين العام لوزارة خارجية جمهورية أرمينيا الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات وجمهورية أرمينيا والذي استمر يومين في العاصمة يريفان.وفي مستهل الاجتماع.. أعرب معالي الصايغ عن شكره وتقديره للجانب الأرميني والوفد المشارك على كرم الضيافة والاستقبال وحسن التنظيم لأعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعكس حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات قيادتي البلدين وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ولفت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة أبرز الدول المصدرة والمستوردة بالنسبة لجمهورية أرمينيا حيث تعتبر الإمارات ثامن أكبر سوق تصديري للمنتجات الأرمينية والمصدر الحادي عشر للواردات الأرمينية عبر العالم مما يعكس الثقل الاستراتيجي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وثمن معاليه النمو الاستثنائي الذي شهدته التجارة الثنائية بين الجانبين خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ معدل النمو التراكمي السنوي لهذه التبادلات نحو 14% ما بين الأعوام 2014 و2017، فيما شهدت التبادلات التجارية عام 2017 نمواً لافتاً بواقع 78% مقارنة بالعام 2016. وأشاد معالي الصايغ بالنمو المتسارع في أعداد السياح الإماراتيين إلى أرمينيا، حيث ارتفع عددهم بواقع 44.5% خلال العام الماضي ليصل إلى 11,134 سائحاً.

تعاون

وعلى هامش أعمال الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين الإمارات وأرمينيا، التقى معالي أحمد الصايغ والوفد المرافق له مع أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ولا سيما قطاعات التكنولوجيا وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. كما التقى الصايغ مع زوهراب مناتساكانيان وزير خارجية أرمينيا، حيث نقل معاليه خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

والتقى الصايغ، أيضاً ديفيد تونويان وزير الدفاع الأرميني، كما استقبل أرارات ميرزويان رئيس البرلمان الأرميني معالي أحمد الصايغ والوفد الإماراتي المرافق له.

وخلال زيارة معالي أحمد الصايغ لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أشاد الطرفان بنجاح أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة الأنباء الأرمينية «Armenpress»، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي العالمي والمصرف المركزي لجمهورية أرمينيا.