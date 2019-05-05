تحرّي هلال شهر رمضان اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

تجتمع لجنة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اليوم بعد صلاة المغرب، بدائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحرّي الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وتتابع لجنة تحرّي الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وتوافي اللجنة بما توصلت إليه.

إلى ذلك، بدأ العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتوافد للمشاركة في برامج شهر رمضان المبارك. وقد وصل مساء أمس عدد كبير منهم إلى الدولة وكان في استقبالهم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وعمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية.

ورحب الكعبي بالعلماء في بلدهم الثاني بلد التسامح والاعتدال والتعايش الحضاري، رافعاً أسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والعالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك.

وحول برنامج العلماء الضيوف قال الكعبي: «هو مأثرة تهتم قيادتنا الرشيدة بها لأنها قد أطلقها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورعاها واهتم بها لما للعلماء وللعلم من مكانة متميزة لديه، رحمه الله، ولدى مجتمع الإمارات، وخاصة في شهر القرآن».