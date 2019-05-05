تعاونية الاتحاد تدشن فرعها الـ 17 في منطقة ند الشبا الثانية

المصدر: دبي- البيان

افتتحت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، فرعها الـ 17 في منطقة ند الشبا الثانية، وذلك في إطار خططها التوسعية الرامية لزيادة حصتها السوقية بافتتاح فروع بأحجام مختلفة في مناطق تخدم كافة شرائح المجتمع وتلبي متطلباتهم.

افتتح الفرع خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد بحضور حارب محمد بن ثاني مدير قطاع العمليات والمهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع في تعاونية الاتحاد، إضافة لجمع من المدراء التنفيذيين وجمهور من المتسوقين.

وتعقيباً على ذلك، قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد:«افتتاح تعاونية الاتحاد فرعها 17 في دبي يؤكد متانة وضعها وقوة أدائها وصوابية أهدافها في التوسع والانتشار بهدف إيصال خدماتها المميزة لجميع شرائح المجتمع، حيث يوفر المتجر الجديد أكثر من 33 ألف سلعة غذائية وغير غذائية للمتسوقين في منطقة ند الشبا وتوفير أجود المنتجات بأفضل الأسعار».

وأضاف «بإمكان المساهمين في التعاونية إدخال مشترياتهم على رقم حساب عضويتهم، كما بإمكان أعضاء برنامج الولاء تميز الحصول على نقاط الولاء لهم عند الشراء، يذكر أن هناك بطاقتين الأولى البطاقة الذهبية للمساهمين، أما الثانية فهي الفضية لغير المساهمين، وتقدم البطاقة حسومات كبيرة تصل إلى 90% من السعر خلال الحملات الترويجية المتعددة التي تقوم بها تعاونية الاتحاد وخصوصاً خلال موسم شهر رمضان تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية».

وأشار «سيعمل الفرع الجديد طوال أيام الأسبوع من الساعة 6 صباحاً لغاية الساعة 2 صباحاً لتقديم أفضل الخدمات طوال الوقت، مشيراً إلى أن فرع التعاونية الجديد يشمل المفهوم العصري لتجارة التجزئة من النواحي كافة ويضم ملحمة ومسمكة ومحمصة إلى جانب قسم للمخبوزات والأجبان والألبان إلى جانب البهارات».

وفي ما يتعلق بمساحة الفرع، أفاد أن مساحة الفرع الجديد تبلغ حوالي 26 ألف قدم مربع ويتميز موقع الفرع بإطلاله مباشرة على شارع ند الشبا مع منطقة مواقف السيارات الرئيسية، كما روعي في تصميم وتأثيث وتجهيز الفرع المقاييس الملائمة والعصرية مع مساحته ومع الأصناف التي سيوفرها.