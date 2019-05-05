«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع مجموعة شنغهاي إلكتريك

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بمكتبه، زينغ غيانغهوا رئيس مجلس إدارة مجموعة شنغهاي إلكتريك الصينية، على رأس وفد رفيع من المجموعة وحضر اللقاء، وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس، تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، وعبد الحميد المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1.

وفي بداية اللقاء رحب سعيد محمد الطاير بالوفد الزائر مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة شنغهاي إلكتريك، حيث ترتبط الهيئة والشركات الصينية الرائدة بشراكات استراتيجية في المجالات المتعلقة بالطاقة.

وتطرق الاجتماع لتقدم سير الأعمال في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث تتولى «شنغهاي إلكتريك»، مهام المقاول الرئيسي لمشروع المرحلة الرابعة من المجمّع، التي تعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم.

وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات؛ والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وسيضم المشروع أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 260 متراً، كما يتميز المشروع بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.