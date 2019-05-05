افتتاح قاعة الاتحاد للتدريب والتطوير الوظيفي بـ«قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قاعة الاتحاد للتدريب والتطوير الوظيفي، والتي تتضمن جميع التجهيزات والمقومات والوسائل التدريبية الحديثة، لتعزيز جهود تنمية وتطوير رأس المال البشري في الدائرة.

وأكد العبري، اهتمام دائرة القضاء بتطوير مهارات وقدرات العنصر البشري والارتقاء بأداء الموظفين.

وفي سياق متصل، بالتزامن مع افتتاح قاعة الاتحاد، تم تخريج الدفعة الثانية من برنامج الصدارة القيادية، والذي يهدف إلى تطوير الصف الثاني من القيادات في الدائرة، وشارك فيه 15 من رؤساء الأقسام، والذين حصلوا على شهادات مهنية معتمدة من معهد الإدارة والقيادة البريطاني.