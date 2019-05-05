افتتاح المحطة العائمة الذكية للنقل البحري في دبي فستيفال سيتي

المصدر: دبي - البيان

افتتح مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المحطة العائمة الذكية للنقل البحري في دبي فستيفال سيتي، التي تعد أول محطة عائمة في الدولة، تتسع لأكثر من 25 راكباً، وتسهم في تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، وذلك بربط خدمة وسائل النقل البحري (خط الجداف ـ دبي فستيفال سيتي) مع خدمة حافلات المواصلات العامة، ومحطة الخور لمترو دبي. وسيجري تسيير رحلات العبرة كل 10 دقائق بين محطتي دبي فستيفال سيتي والجداف، وتعمل المحطة يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وتبلغ تعرفة الرحلة درهمين.

جولة

وتفقد مطر الطاير مرافق محطة دبي فستيفال سيتي التي شهدت نمواً كبيراً في عدد مستخدميها الذي ارتفع من 42863 راكباً في 2016 إلى 187 ألف راكب في 2017، ثم ارتفع بنسبة 24%، ليصل إلى 245 ألف راكب في 2018، وتمتاز المحطة بتصميمها المستوحى من الأحياء البحرية، وتوافقها مع معايير الأبنية الخضراء، وارتباطها مع الرصيف البحري، وتوفير مناطق خارجية مظللة، وإمكانية توسيع المحطات في المستقبل، وكذلك قابليتها للنقل لموقع آخر، وروعي في تصميم مبنى المحطة توفير مرافق خاصة بأصحاب الهمم، وأعلى متطلبات الأمن والسلامة، وخدمة بيع التذاكر، وأماكن انتظار ذات إطلالة على خور دبي، كما تتسم المحطة بقدرتها على استيعاب مختلف وسائل النقل البحري التي تشمل الفيري، والباص المائي، والتاكسي المائي، والعبرة التراثية، والعبرة المكيفة، كما تمتاز بموقعها القريب من محطة الجداف للنقل البحري، ومحطة الخور لمترو دبي ومحطة حافلات المواصلات العامة، التي تقع في الجانب المقابل من خور دبي.

خدمات السعادة

وتعد المحطة العائمة من المحطات الذكية الأولى من نوعها، حيث توفر الأجهزة التقنية الموجودة في المحطة جميع المعلومات الآنية وجداول تشغيل رحلات النقل البحري وحالة الطقس، وكذلك يمكن للمتعامل تخطيط رحلته من خلال الكشك الذكي وبشكل متكامل مع باقي وسائل المواصلات الأخرى، كما جرى توفير أجهزة ذكية للمتعاملين لإنجاز المعاملات المختلفة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات أثناء وجودهم في المحطة، إضافة إلى توفير الركن الذكي على متن فيري دبي الذي يعد أول مركز ذكي عائم في وسائل النقل في المنطقة، ويقدم خدماته بخمس لغات (العربية، الإنجليزية، المليالم، الأوردية، الصينية)، كما جرى تركيب جهاز طلب الاستغاثة (SOS) الأول من نوعه في المحطة بهدف مراقبة سلامة المتعاملين، وتوفير نظام صوتي وكاميرات ذكية للتنبيه وإعطاء إرشادات الأمن والسلامة وخاصة في حالات الطوارئ، إلى جانب خدمة (واي ـ فاي) المجانية للركاب في المحطة التي تُعد من الخدمات المهمة التي تسهم في إسعاد متعاملي النقل البحري.

نقلة نوعية

أعرب مطر الطاير عن سروره بافتتاح المحطة العائمة للنقل البحري في دبي فستيفال سيتي، التي تشكل إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي، وقال: يأتي تنفيذ هذه المحطة في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير منظومة النقل البحري التي تعد وسيلة نقل حيوية في إمارة دبي يقدر عدد مستخدميها بأكثر من 14 مليون راكب سنوياً، وإن خطة الهيئة تشمل إنشاء سبع محطات جديده للنقل البحري في الخليج التجاري وقناة دبي المائية والمناطق الساحلية خلال السنتين المقبلتين ليرتفع بذلك عدد محطات النقل البحري في إمارة دبي إلى 55 محطة في عام 2020، كما تتضمن الخطة تشغيل خطوط على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا .

خيارات التنقل

من جانبه، قال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفطيم: «نحن سعداء للغاية لنكون جزءاً من شبكة النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، حيث ستعزِّز المحطة الجديدة خيارات التنقل إلى مختلف الوجهات، التي تتضمن الحافلات ومركبات الأجرة الأمر الذي سيسهل وصول السكان والسائحين إلى دبي فيستيفال سيتي والتمتّع بالمناظر الأخاذة في طريق الرحلة».

تدشين

دشنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي العام الماضي محطة القرهود لصيانة وسائل النقل البحري (العبرات، والفيري، والتاكسي المائي) التي تعد أول ورشة للهيئة متخصصة بوسائل النقل البحري المصنعة من الفايبر جلاس، وتقع المحطة على مساحة 5000 متر مربع، وتضم رصيفاً بطول 250 متراً، وحوضاً يتسع لقوارب بطول 32 متراً، ورافعة سفن بقدرة رفع تصل إلى 100 طن، إضافة إلى خمس ورش مختلفة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للورشة بــ 16 قارباً في الوقت نفسه.