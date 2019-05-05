وزارة تنمية المجتمع وتعاونية الاتحاد تدعمان أسر المسجونين وذوي الدخل المحدود

المصدر: دبي- البيان

أبرمت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع تعاونية الاتحاد، بشأن رعاية أسر المسجونين وذوي الدخل المحدود، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجهتين في مختلف المجالات، لاسيما في رعاية مشتريات واحتياجات أسر المسجونين وذوي الدخل المحدود من خلال توفير بطاقات مشتريات، والمساهمة في تمكين وسد الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة،وتفعيل برامج الشراكة المجتمعية لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وبموجب المذكرة التي وقعها ناصر إسماعيل وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، ستقوم تعاونية الاتحاد بتقديم الدعم لأسر المسجونين وذوي الدخل المحدود، بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف درهم إماراتي، لسد مشتريات واحتياجات الأسر الأساسية.

وأكد ناصر إسماعيل سعي الوزارة الدؤوب نحو تجسيد استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤيتها 2021، والتي تهدف إلى تحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان وضمان توفير خدمات اجتماعية مستدامة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، لافتاً إلى أهمية تحفيز المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك بين مختلف الجهات، لدعم وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية «مؤشر التلاحم المجتمعي، ومؤشر التماسك الأسري والدمج المجتمعي لكافة فئات المجتمع».

رعاية

وأوضح أن مهمة وزارة تنمية المجتمع، توفير الدعم المستمر والشامل للأسرة الإماراتية بمبادرات فاعلة لتعزيز الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، ومبادراتها في هذا السياق لا تتوقف من أجل تحقيق الأفضل دائماً، مشيراً إلى أهمية إعلاء المسؤولية المجتمعية لدى كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وتحقيق الشراكة القائمة على أهداف تنموية طموحة، والتي تتجسد من خلال دعم برامج ومشاريع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات النفع العام، وبرامج الرعاية الإنسانية والاجتماعية المحلية، بما يعزز أوجه المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية التي تستهدف كافة أفراد المجتمع.

تفاهم

قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد: «تهدف تعاونية الاتحاد من خلال توقيع مذكرة التفاهم الإسهام في تحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان وضمان توفير الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال دعم برامج ومشاريع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات النفع العام في إمارة دبي».