مقاصب رأس الخيمة تعلن جاهزيتها لاستقبال الطلبات

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة، جاهزية مقاصب الذبح بالإمارة لاستقبال طلبات الزبائن والمطابخ الشعبية استعداداً لشهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن المقاصب شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية ارتفاع وتيرة الطلب على الذبائح مسجلة أعلى معدلات مقارنة بالأيام السابقة، تماشياً مع الدوام المرن الذي تم تطبيقه في المقاصب لتلبية احتياجات الجمهور بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن مقصب الفلية سجل أمس الأول ذبح أكثر من 1900 ذبيحة مقارنة بقدرته الاستيعابية البالغة 1200 ذبيحة في اليوم الواحد، وذلك نتيجة لزيادة عدد الكوادر الطبية والقصابين على مدار الساعة لتوفير الراحة للأهالي، بالإضافة لمضاعفة عدد الحملات التفتيشية والرقابية على أسواق الماشية والمنافذ الحدودية والمطار ووسائل النقل للتأكد من سلامة الشحنات الواردة من الحيوانات الحية والمذبوحة والأسماك والطيور قبل بداية شهر رمضان المبارك.

تكثيف العمل

وأكدت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، اعتماد قائمة المطابخ الشعبية أمام الجمعيات الخيرية للتعاقد معها بعد الموافقة عليها لتقديم وجبات افطار الصائم وفق لائحة الصحة العامة والسلامة الغذائية، مشيرة إلى أن البلدية ألزمت الجمعيات الخيرية ترشيح قائمة للمطابخ قبل التعاقد معها لاعتمادها بعد التأكد من قدرتها على تلبية طلبات الجمعيات لإمداد الخيام الرمضانية بوجبات إفطار الصائم.

وأشارت إلى أن مقاصب الإمارة سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال اليومين الماضيين في طلبات الذبح، حيث تعد تلك الفترة الذروة نتيجة لاستعدادات الأهالي والمطابخ والمطاعم العاملة بالإمارة تجهيز وجبات إفطار الصائم، مشيرة إلى تطبيق فترات دوام مرنة تنفيذاً لتوجيهات مدير عام البلدية، بالعمل على مدار الساعة حرصاً على راحة الصائمين وتوفير الخدمات خلال ساعات العمل وصولاً للفترة المسائية.

وأشارت إلى أن مقاصب الذبح في رأس الخيمة تعتمد أفضل المعايير الصحية والبيئية، بتخصيص موقع لاستلام الذبائح والتأكد من سلامتها الصحية قبل دخولها على مرحلة الذبح والسلخ والتأكد من جديد من صلاحيتها وعدم وجود أية أمراض قبل تسليمها للعميل، مشيرة إلى أن مقصب الفلية المركزي يعمل خلال شهر رمضان المبارك لأكثر من 14 ساعة وبطاقة إنتاجية 240 رأس أغنام في الساعة، و20 رأساً للأبقار والجمال، حيث تم زيادة عدد الطواقم إلى 4 أطباء بيطريين و24 قصاباً و14 عاملاً.

وأضافت: «تم استحداث مواعيد إضافية للعمل خلال شهر رمضان من الساعة 9 و30 دقيقة مساءً وحتى 11 و30 دقيقة، بالإضافة لتوزيع الأطباء البيطريين في سوق بيع الماشية لتقديم خدمات الفحص الطبي للحيوانات قبل الشراء، لضمان الأمان الحيوي ومنع دخول أو بيع حيوانات مصابة بالأمراض أو الطفيليات، وتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية للكشف على الشحنات الواردة الحية والمذبوحة والأسماك، كما يتم يومياً الكشف على 2 – 3 شحنات في مطار رأس الخيمة الدولي».

زيادة الإنتاج

وأوضحت الطنيجي،أن مقصب الغيل الاوتوماتيكي يعمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً بالإضافة للدوام المسائي وخاصة خلال نهاية الأسبوع، مع ارتفاع وتيرة طلبات الذبح حيث يعمل المقصب بطاقة إنتاجية 250 رأساً من الأغنام و15 رأساً من الأبقار خلال 7 ساعات مع تشغيل الخط الاحتياطي لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 رأس بدلاً من 250 رأساً خلال فترة العمل.