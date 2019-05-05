جائزة دبي للقرآن الكريم تناقش استعدادات الدورة الـ23 للمسابقة الدولية

المصدر: دبي- البيان

عقدت وحدة الإعلام في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من المسابقة الدولية للقرآن الكريم إحدى فعاليات الجائزة.

وأكد أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة الإعلام أن الوحدة أنجزت كل مهامها حسب الخطة المعتمدة من اللجنة المنظمة للجائزة وقامت بتجهيز كل المطبوعات والأفلام والإعلانات ‏الإذاعية والتلفزيونية والصحفية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم التنسيق مع مؤسسة دبي للإعلام الشريك الإعلامي للجائزة لنقل فعاليات هذا الحدث القرآني العالمي على قناة نور دبي الفضائية، وبث ساعة يومياً على قناة سما دبي، وتم الاتفاق مع مؤسسة اتصالات، لبث المسابقة على القناة 28 في شبكة (ايلايف)، والاتفاق مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على إطلاق قناة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على الأقمار الصناعية عربسات ونايلسات وهوت بيرد.

وأضاف: «تم التنسيق مع القنوات الفضائية المحلية والخارجية المتعاونة مع الجائزة، لبث الإعلانات والفيلم الوثائقي، الذي تم إنتاجه بهذه المناسبة، والاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة دبي على تجهيز مركز إعلامي متكامل، يخدم ممثلي أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ‏وسيتم إنتاج يوميات الجائزة».