«إقامة دبي» تعلن مواعيد عملها في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بما يتناسب مع طبيعة هذا الشهر الفضيل على أن تبدأ فترات العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة والنصف مساءً من يوم الأحد حتى الخميس، وذلك في أقسام تقديم الخدمة في المبنى الرئيسي للإدارة في منطقة الجافلية وفي مركزي المنارة والطوار الجديد، وباقي المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة، بينما سيعمل قسم الخدمات في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأكد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن تعديل الدوام في شهر رمضان يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات لجمهور المتعاملين وتكريس مفاهيم الجودة الشاملة.