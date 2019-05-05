وضحى وابنتها شما تُجهّزان وجبات الصائمين في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تحرص الكثير من الأسر الإماراتية في العين على إعداد الوجبات للصائمين في شهر رمضان المبارك، لتعزيز قيم التكافل المجتمعي، ومساعدة الآخرين في أسمى الصور التي تعكس التراحم والتآخي الإنساني.

المواطنة وضحى الشامسي كرست جهودها لتنفيذ مشروع رمضاني خيري تقوم فيه بإعداد وجبات الإفطار الخاصة بالصائمين وذلك بمساعدة ابنتها شما من فئة أصحاب الهمم.

الشامسي أكدت أن العالم الإسلامي مُقبل على أجمل 30 يوماً من التواصل والتكافل والإحسان، ومبادرتها بشكل شخصي بإعداد وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من شأنها أن تعكس روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان الذي يجمع الصائمين على اختلاف جنسياتهم حول موائد الرحمن في أجواء تعكس القيم الإسلامية بأسمى معانيها.

جهود

وقالت: مشروعي عبارة عن مطعم أقوم بنفسي بطبخ وإعداد وجبات الصائمين، والإشراف على كل ما يتعلق بالمبادرة الإنسانية التي تُعنى بمساعدة المحتاجين الذين يشق عليهم توفير وجبة الإفطار وأجتهد للإشراف على المستلزمات التي أطلب من العمال شراءها من أماكن معروفة، وأن تكون طازجة وذات جودة عالية، لضمان حماية المستهلك، إضافة إلى تخصيص أماكن مناسبة لتخزين المواد الغذائية بحيث تتوافر فيها كافة شروط ومتطلبات السلامة، ونبدأ يومياً في وقت مبكر بإعداد الوجبات، حتى ننتهي منها عصراً، والحقيقة أن وجودي في المطعم يحظى بتشجيع واسع من الجميع.

من جانب آخر فإن الزائر لمشروع الشامسي الخيري سيلاحظ أن ابنتها الصغيرة شما الظاهري وهي من فئة متلازمة داون لا ترضى بأن تترك والدتها، وتحب مرافقتها ومساعدتها في الأمور المتعلقة بالطبخ وإعداد وجبات الصائمين بروح جميلة تدرك على الرغم من صغر سنها ماهية البذل والخير والعطاء، وحول ذلك قالت الشامسي: لا أعد ابنتي شما من فئة أصحاب الهمم، بل هي طفلة تتحدى إعاقتها بالإنجاز والتحدي وأعدها مصدر إلهامي وسعادتي، ولا أطمح إلا إلى أن أراها فاعلة ومنتجة في دولة السعادة ، وأبتهج حينما تُصر على مرافقتي للمشروع.