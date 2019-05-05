شرطة عجمان تناقش آلية التعامل مع الكوارث والأزمات

المصدر: عجمان - البيان

ترأس العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب عجمان ونائب رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان الاجتماع الدوري للفريق بحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلي في الإمارة، حيث استعرض فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي المبادرات التي تتصل بخطة العمل، والأنشطة والمشاريع للعام الحالي، والتي تتضمن مستجدات استمرارية الأعمال وآلية التعامل مع الأحداث على المستوى المحلي، وخطط الاستجابة المحلية، وعرض تقييم نسبة الجهات المحلية لمتطلبات برنامج استمرارية الأعمال.

وثمن نائب رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهود التي يبذلها فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان في سبيل تحقيق الأمن والأمان في الإمارة، داعياً إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد والجاهزية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وفي ختام الاجتماع أشاد العميد محمد عبدالله علوان نائب رئيس الفريق بالإنجازات التي حققها الفريق المحلي في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، مؤكداً أهمية العمل والتفاني وتسريع وتيرة الإنجازات وتطوير القدرات والإمكانيات وفق التطلعات المستجيبة والمتعاملة مع الأحداث الطارئة.