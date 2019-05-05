«الإمارات للإطفاء والإنقاذ» تنفّذ 600 مهمة العام الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت شركة الإمارات للإطفاء والإنقاذ التي تدير 5 مراكز إطفاء على مستوى الدولة ما يصل إلى 600 مهمة خلال العام الماضي شملت إطفاء الحرائق والإنقاذ الفني وغيرها من المهام التي قامت بها وحدة التدخل السريع في الشركة.

وقال إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للشـــركة خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الشركة في أبوظبي: إن «الإمارات للإطـــفاء والإنقاذ» قدمت خلال العام الماضي خدمات استشارية وتقييمية لأكثر من 500 مشروع مجمع على مستوى الدولة بما يتوافق مع كل القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية الخاصة بالإنقاذ وسلامة الحياة ما يعكس النجاح المتواصل للشركة على صعيد الأداء وتوسع نطاق العمل بما يعزز من نموها المطرد.

وعلى صعيد الاعتمادات الدولية قال الحمادي إن الشركة حصلت على اعتماد الهيئة العالمية لمهندسي مكافحة الحرائق، ونتطلع إلى إطلاق برنامج أكاديمي للتوعية بالقواعد الأساسية للطوارئ والسلامة من الحرائق في دولة الإمارات.