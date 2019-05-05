تكثيف الدوريات الأمنية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

رفعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جاهزيتها لنشر الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تعكر صفو الأجواء الإيمانية لأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، حيث سيتم تعزيز تواجد الدوريات الأمنية المدنية لمراقبة الخارجين عن القانون وضبط المستهترين، كما سيتم تكثيف تواجد الدوريات الليلية لضبط المستهترين والمخالفين للأنظمة والقوانين خاصة في الأماكن الحيوية السياحية كالفنادق والأسواق وبين الأحياء السكنية وفي الطرق الخارجية.

وعقد العميد عبد الله علي منخس نائب مدير عام العمليات الشرطية اجتماعاً تنسيقياً مع مختلف الإدارات المختصة، بحضور العميد سليمان محمد الكيزي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من كبار ضباط القيادة، وتناول الاجتماع الخطة الأمنية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تنشط خلال شهر رمضان وتعكر الأجواء الإيمانية واستقرار الجمهور، حيث سيتم التركيز من خلال الخطة الموضوعة على رصد ومتابعة أماكن انتشار المتسولين.