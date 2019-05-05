تحديد مواعيد زيارات النزلاء بإصلاحية شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع، بشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات النزلاء خلال شهر رمضان المبارك من قبل فئات النيابة والنساء والرجال والهيئات الدبلوماسية، في مختلف إداراتها.

وستكون مواعيد الزيارات في إدارة الوثبة، يوم الأحد من 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وتشمل فئة الرجال والنساء من الزوار عن طريق النيابة والمحامين لفئة الرجال والنساء من النزلاء، وفي يوم الاثنين تكون الزيارة لفئة النساء وفئة النزلاء لجميع القضايا عدا المخدرات وتكون من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً ومن 1 ظهراً وحتى الثالثة مساءً، ويوم الثلاثاء تكون الزيارة لفئة الزوار من النساء وتشمل قضايا المخدرات فقط وتمتد من 9 صباحاً لغاية 12 ظهراً، ومن 1 ظهراً وحتى 3 عصراً. وخصص يوم الأربعاء لزيارات السفارات من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، أما الخميس فخصص لزيارة رجال عنبر (9) بالتناوب أسبوعياً بين الرجال والنساء من فئة الزوار من 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، ويوم الجمعة زيارة الرجال الأجانب للنزلاء في جميع القضايا عدا المخدرات، على فترتين الأولى من 9 ولغاية 11 صباحاً، والثانية خصصت لقضايا المخدرات وتكون من 1 ظهراً وحتى 3 مساءً.