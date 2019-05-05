جولات تفتيشية على المؤسسات الغذائية بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

تعتزم بلدية دبي تنفيذ جولات تفتيشية يومية خلال شهر رمضان على المؤسسات الغذائية وعروض المنتجات الرمضانية للمستهلكين، لضمان مطابقتها للاشتراطات، والتأكد من أن التخزين يكون في ظروف صحية مناسبة، وعلى الخيم الرمضانية المؤقتة والتزامها ضوابط الصحة والسلامة، وسيكون التفتيش روتينياً ويومياً.

وسيشهد الشهر الفضيل القيام بإعداد وتنظيم حملات رقابية منظمة طوال أيام الشهر الفضيل وفي الفترة المسائية ولغاية منتصف الليل على مؤسسات بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية في الإمارة، وخصوصاً المؤسسات ذات الخطورة العالية والمتوسطة مثل محال التجزئة والبقالات والمحال المتخصصة ببيع مستحضرات التجميل والعطور والمكملات الصحية ولعب الأطفال، نظراً لما تشهده من إقبال من الجمهور للتسوق وشراء تلك المنتجات في الأوقات التي تلي الإفطار، وبالتالي ضمان تداول منتجات مطابقة لاشتراطات ومواصفات الصحة والسلامة المعتمدة إضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد إلى بلدية دبي من المستهلكين حول تداول تلك المنتجات واتخاذ اللازم خلال نفس اليوم.

الخيم الرمضانية

وسيتم تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل المختصين في البلدية على الأماكن المخصصة للتدخين والشيشة والتي تم ترخيصها مسبقاً لضمان التزامها الضوابط والشروط المتعلقة بالتدخين وتقديم خدمة الشيشة طوال الفترة المسائية بعد الإفطار، وخصوصاً عزل مناطق المدخنين عن غير المدخنين، وتوافر المساحات المناسبة المعتمدة، وعدم تواجد الأطفال أو من تقل أعمارهم عن 18 سنة في أماكن المدخنين، إضافة إلى الرقابة على الخيم الرمضانية المؤقتة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور لضمان التزامهم ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة والإغلاق المباشر في حالة مخالفتها وعدم الالتزام بتلك الضوابط والشروط.

وتهدف البلدية من خلال حملة الخيم الرمضانية الخاصة بشهر رمضان إلى راحة رواد الخيم الرمضانية وتحقيق بيئة صحية خالية من مسببات الإزعاج وناقلات الأمراض وخاصة في فترة الإفطار داخل الخيم الرمضانية نظراً لزيادة النفايات وازدياد استهلاك كميات الطعام في هذا الشهر الفضيل، وسيركز المفتشون على الخيم الرمضانية، بما في ذلك طريقة عرض الأطعمة وتحضيرها فيها، كما سيركزون على الأطعمة التي توزع في المساجد والخيم الخيرية في مختلف مناطق الإمارة، وأن فنادق خمس نجوم لا ترتكب المخالفات ذاتها التي ترتكبها المطاعم الصغيرة، وخصوصاً أنها تتبع نظاماً خاصاً لتحضير وتقديم وحفظ الأطعمة والتأكد من سلامتها. كما ستنظم بلدية دبي حملة تفتيشية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الفضيل في الفترة المسائية ولغاية منتصف الليل على الصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال للتأكد من استيفائها متطلبات الصحة والسلامة، نظراً لزيادة الإقبال في هذه الفترة على تلك الأماكن من كافة أفراد المجتمع.