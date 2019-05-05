شرطة دبي تنظّم حملة «وزنك صحة» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي حملة «وزنك صحة» للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع مستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وذلك بهدف نشر التوعية الصحية لمنتسبي شرطة دبي وعائلاتهم، وحثهم على المحافظة على اللياقة البدنية والوزن المثالي، لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك. وقال العقيد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشؤون الرياضية: إن حملة «وزنك صحة» هي جزء من سلسلة حملات رياضية تعكف على إطلاقها الإدارة، في إطار الحرص الشرطة على تثقيف المجتمع الداخلي بأهمية ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة والتغذية لتجنب السمنة، كما سيتم خلال الحملة إجراء الفحوصات الطبية والعلامات الحيوية للمشاركين وإعطاء النصائح الغذائية والطبية لهم.

وبين أنه لا يحق لمن أجروا عملية قص أو تحويل مسار معدة المشاركة في الحملة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة المختصة ستقوم بتكريم المشاركين والعشرة الأوائل في ختام الحملة التي تتم تحت إشراف مدربي ومدربات إدارة الشؤون الرياضية، كما تم رصد جوائز قيمة لأفضل النتائج المحققة من قبل المشاركين كأفضل وزن ولياقة بدنية تحفيزاً للمشاركة الإيجابية وتحقيقاً لأهداف الحملة.