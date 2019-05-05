مجالس شرطة أبوظبي الرمضانية.. سلام وتسامح وإيجابية

المصدر: أبوظبي- البيان

تطلق شرطة أبوظبي مجالسها الرمضانية في دورتها الثالثة 2019 تحت شعار «سلام، تسامح، إيجابية» على مستوى الإمارة.

ويعقد أول المجالس في الأول من رمضان بمجلس المنهل في أبوظبي تحت عنوان «التسامح المؤسسي»، والمجلس الثاني في العين يوم 17 مايو الجاري تحت عنوان «النموذج الإماراتي في التسامح»، فيما يعقد الثالث بمنطقة الظفرة يوم 22 الجاري تحت عنوان «التسامح في التعليم» ويستضيفه المواطن محمد الفلاحي الياسي، كما يستضيف مجلس زاخر بمنطقة العين يوم 27 الجاري المجلس الرابع تحت عنوان «التسامح في المجتمع».

وقال العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، بقطاع أمن المجتمع، إن مجالس رمضان تنظمها الشرطة بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في نشر قيم التسامح وترسيخها في مجتمعنا. وأشار إلى أن موضوعاتها تعبر عن الاعتزاز بقيم التسامح التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في مجتمع الإمارات، وبث الألفة بين أفراد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً بوصفها نموذجاً للتسامح والتعددية الثقافية والدينية.