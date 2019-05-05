وزارة الصحة تنظّم حواراً حول تطوير التمريض والقبالة إقليمياً

المصدر: دبي - وام

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بإدارة التمريض جلسة حوار حول السياسات الإقليمية الخاصة بتطور مهنتي التمريض والقبالة في إقليم الشرق المتوسط، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمعية التمريض.

تهدف الجلسة - التي تأتي في إطار مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض - إلى دعم الجهود العالمية حول التقرير الأول بعنوان «وضع التمريض في العالم»، الذي سيتم إطلاقه مع التقرير الثالث عن «وضع القبالة في العالم» في عام 2020، تزامناً مع الاحتفال العالمي بسنة التمريض والقبالة لعام 2020، حضر الفعالية الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتورة سمية البلوشي مديرة إدارة التمريض وعلياء حربي مديرة مركز الإحصاء والأبحاث بالوزارة.

وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أهمية انعقاد الحوار الإقليمي حول السياسات الخاصة بتطور مهنتي التمريض والقبالة في إقليم الشرق المتوسط، والذي يعد المبادرة الأولى من نوعها للاستثمار الأمثل في قدرات الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

وتخلل الحوار حلقات نقاشية حول أهمية توفير نوعية عالمية وموثوقة من البيانات والمعلومات والأدلة العلمية المتعلقة بكوادر التمريض والقبالة.

وخلص الحوار إلى عدد من التوجهات والتي تضمنت التأكيد على أهمية المعلومات والبيانات من حيث الجودة والمصداقية وتطوير واعتماد آليات وطنية للتحقق من نوعية البيانات والمعلومات حول كوادر التمريض والقبالة لرفعها للجهات المختصة في الحساب الصحي الوطني للقوى الصحية العاملة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما أكد الحوار أهمية تحديث وتوفير البيانات والمعلومات من خلال تعزيز البحث العلمي في جميع المجالات الصحية.