تكريم متميزي فرق وعناصر شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، وعدد من كبار ضباط الشرطة، نخبة من الفرق والعناصر الشرطية المتميزة بشرطة رأس الخيمة في أداء مهامها الموكلة إليها بكفاءة وإخلاص، فضلاً عن أدوارهم ومشاركاتهم المجتمعية المتميزة.حيث كرم اللواء ابن علوان نخبة مميزة من المرور والدوريات والمتعاونين والمتميزين، وفريق المنقذين، ومن جانب آخر، كرّم العناصر الشرطية المتميزة الحاصلة على مراكز متقدمة في منافسات وبطولات محليّة ودولية وهم كل من: الملازم أول عبد الرحمن عبيد الخاطري، لحصوله على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكمال الأجسام بمملكة البحرين، فضلاً عن حصوله على المركز الثالث في بطولة الإمارات لكمال الأجسام برأس الخيمة، وشرطي أول سلطانة محمد الأغبش الحبسي، لحصولها على المركز الأول في بطولة الجوجيتسو، وشرطي أول عمر أحمد عامر المهيري لحصوله على المركز الثالث في بطولة الجوجيتسو، والمساعد أول حمد علي يوسف، كما تم تكريم المساعد أول علياء سعيد بن ياعد الزعابي.