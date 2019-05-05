«الإمارات للفضاء» تشارك في مؤتمر دعم الدول الناشئة

شاركت وكالة الإمارات للفضاء في فعاليات المؤتمر العالمي لدعم الدول الناشئة في قطاع الفضاء 2019 الذي أقيم بمدينة مراكش في المملكة المغربية، وجمع نخبة من قادة القطاع العالميين والهيئات والحكومات ومؤسسات التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية المعنية، بهدف دعم نمو قطاع الفضاء في الدول الناشئة.وسلط الوفد المشارك برئاسة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة الضوء على فوائد التطبيقات الفضائية، وأهميتها في تعليم الشباب وتحفيزهم في الدول الناشئة على الدراسة والبحث في الاختصاصات الهندسية والعلمية التي تساهم في تعزيز القدرات والمهارات الفضائية الوطنية في هذه الدول.

وشارك الأحبابي في جلستين حواريتين مع عدد من رؤساء وكالات الفضاء وصناع القرار على مستوى العالم. مراكش - البيان