«الموارد البشرية والتوطين» تعلن اليوم عن تفاصيل «حافلة السعادة»

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم في أبوظبي، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل مبادرة «حافلة السعادة». وتهدف المبادرة إلى إعطاء خصوصية لحافلات المنشآت المستخدمة لنقل العمال من ناحية الشكل الخارجي، والخدمات التي توفرها المنشآت للعمال خلال فترة تنقلهم بالحافلات، وذلك تماشياً مع حرص الوزارة على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدماتها وسياساتها. وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة للدورة الاستراتيجية 2017 – 2021، في شأن اعتماد برنامج سعادة العمال، وفي إطار سعي واهتمام وزارة الموارد البشرية والتوطين بسعادة العمال في الدولة. ويعد الاشتراك في «حافلة السعادة»، اختيارياً للشركات التي لديها 5000 عامل فأكثر، والتي يصل عددها إلى 43 منشأة على مستوى الدولة.

Ⅶ أبوظبي – موفق محمد