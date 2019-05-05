تحليل البيانات الجنائية ضرورة لاستكشاف المهددين بالتورّط في المخدرات

المصدر: دبي - البيان

شدد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة على أهمية تحليل البيانات الجنائية المتوفرة لاستكشاف الحالات المهددة بالتورط في قضايا المخدرات وإجراء التدابير اللازمة للتدخل المبكر بالتعاون مع الأسر وأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، حيث استعرض المجلس نتائج مؤشرات المبادرة الوطنية لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، وما تم تحقيقه من المستهدفات، ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي، والتي شملت إجمالي كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة، وأنواعها وأعداد المتورطين فيها والقضايا المسجلة في كل إمارة من إمارات الدولة، كذلك مؤشرات الأداء لشركاء المجلس من الدوائر والمؤسسات المعنية بقضايا مكافحة المخدرات، والتوعية بأضرارها.

حضور

حضر الاجتماع العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، والدكتور حمد عبد الله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، وأحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالجمارك الاتحادية.

إجراءات

وناقش المجلس الترتيبات الخاصة بالمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، ووجه معالي رئيس المجلس بإعداد حملات توعوية وإعلامية للمشاركة في هذه المناسبة، واختيار رسالة موحدة وشعار لتلك الحملات.

وأشاد المجلس بجهود وحدة الكلاب الجمركية K9، والذي استعرضها الخبير عبد السلام الشامسي، من الهيئة الاتحادية للجمارك، ووضح الإمكانيات والتجهيزات المتاحة في الوحدة، والأساليب الحديثة لتدريب الكلاب على اكتشاف المخدرات بكل أنواعها، وأساليب إخفائها.

آلية

اطلع المجلس على تقرير حول الآلية المتبعة في إتلاف المخدرات المضبوطة، والإجراءات المتخذة فيها والجهات المشاركة، وتعميم تلك الآلية على كافة الجهات المعنية بالدولة، كما استعرض المجلس مقترح استحداث هيكل تنظيمي لإدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة.