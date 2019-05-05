«صحة» تنظم زيارة إلى قصر الحصن

المصدر: أبوظبي - البيان

زار سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، يرافقه راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «صحة» قصر الحصن الذي يعد من أهم الصروح التاريخية والتراثية في العاصمة أبوظبي، حيث تعرفا أثناء جولتهما في أرجاء القصر على تاريخ إمارة أبوظبي وإرثها القديم الذي يروي قصة نجاح تربط الماضي بالحاضر، واطلعا على الإنجازات التي حققتها الإمارة على مدى ثلاثة قرون حتى أصبح هذا القصر من أبرز المعالم السياحية التي تفتخر فيها العاصمة الإماراتية أبوظبي، واستمعا كذلك إلى شرح عن أهمية قصر الحصن والدور المهم الذي قام به في صناعة الأحداث التاريخية في المنطقة، وشاهدا المعروضات القيمة التي تبرز ملامح الثقافة الإماراتية الأصيلة وهويتها المتميزة.

كما اطلع النعيمي على المقتنيات القيمة الدائمة، والمقتنيات الشخصية في غرفة الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، بجانب بعض المقتنيات في غرفة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

من جانب آخر زار وفد من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، «قصر الوطن» الذي يشكّل معلماً حضارياً ضمن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، وواحداً من بين عدد محدود من المجمعات الرئاسية على مستوى العالم التي تفتح أبوابها أمام الجمهور.

وتجول الوفد الزائر في أرجاء القصر الذي يبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات بأسلوب معماري عصري ومتفرد، واستمع إلى شرح مفصل حول فكرة بناء القصر، والقاعة الكبرى في قصر الوطن والتي تعد القاعة الأكبر مساحة في القصر والتي قد تم تخصيصها لإقامة المراسم والاستقبالات الرسمية.

وشملت زيارة وفد «صحة» كذلك قاعة «البرزة» التي تعكس أساليب تواصل الحاكم مع أبناء شعبه، باعتبارها مجلساً لمناقشة قضاياهم ومشاكلهم والعمل على حلها، و«مكتبة القصر» التي تحتوي على نحو 50 ألف كتاب، واطلع الوفد كذلك على أبرز المعروضات والأعمال الفنية النادرة».