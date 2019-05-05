مركز الدفاع المدني بدبي يخرّج متدربي دورة «في بيتنا إطفائي» الأولى

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز الدفاع المدني في المزهر بدبي حفل تخريج الدورة الأولى من متدربي مبادرة «في بيتنا إطفائي» المجتمعية المستدامة، وذلك برعاية اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي وحضور المقدم خبير حسين محمد الرحومي مدير إدارة شؤون المراكز بقطاع الإطفاء والإنقاذ.

وقال المقدم خبير حسين محمد الرحومي: تهدف المبادرة إلى تحويل «مراكز الدفاع المدني» إلى «مراكز تدريب للمجتمع على مهارات السلامة» إضافة لمهامها الأساسية في المكافحة والوقاية والتوعية المجتمعية، بعد أن أنجز الدفاع المدني خلال الفترة الماضية العديد من الحملات التوعوية في المنازل على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال الزيارات المباشرة للمنازل. ونحن اليوم نفتح أبواب مراكز الدفاع المدني لاستقبال الراغبين والقادرين على التدريب للانضمام إلى الدورات التدريبية في مراكز الدفاع المدني كل في منطقة اختصاصه.

وأضاف الرحومي: يتم تسجيل «الراغبين والقادرين» وتنظيمهم في دورات متتابعة في مراكز الدفاع المدني القريبة من محل سكناهم.. يتلقون خلالها محاضرات نظرية عن المخاطر في المنزل، وكيفية الوقاية منها، وتعلم إجراءات إخلاء المنزل في حالات الطوارئ، ومهارات إنقاذ الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم عند وقوع الحريق في المنزل، والتعرف على أنواع المطفآت اليدوية واستخداماتها، إضافة إلى التدريب العملي على كيفية استخدام المطفآت اليدوية و«بلانكيت» إنقاذ المتعرضين للحريق دون تعريض حياتهم للخطر.

وقال: بمناسبة شهر رمضان الفضيل فتحت الدورات التدريبية الأولى لـ«العمالة المساعدة في المنازل» في مراكز الدفاع المدني الرئيسية.