شركاء «مشروع عيون» يطّلعون على الخطط المحدثة

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة الرئيسية لمشروع عيون اجتماعها الأول للعام 2019، في نادي ضباط شرطة دبي، بتوجيه من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لعرض الخطط الخاصة بكل قطاع، ومناقشتها مع الشركاء والوقوف على الملاحظات والآراء والتوصيات ومستجدات وتحديثات مشروع عيون.

ويهدف مشروع عيون إلى جعل المنظومة الأمنية أكثر تكاملية من خلال العمل الاستراتيجي المشترك بين الشرطة والشركاء المعنيين، عبر تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لما للمشروع من أهمية بالغة لإمارة دبي من حيث تعزيز الأمن وتوفير البيانات الضخمة والتي بدورها ترفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، واستخدام الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية، لمنع الجريمة وضبط الحركة المرورية وأمن الطرق.