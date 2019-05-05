تطبيق «واكلني» يفوز بمسابقة الهاكاثون الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز تطبيق «واكلني» للحد من إهدار الطعام، بالمركز الأول في مسابقة الهاكاثون الدولية الثامنة، لإفادة المجتمع في العالم العربي، والتي استضافتها جامعة نيويورك أبوظبي، ويسعى التطبيق إلى تعزيز الربط والتواصل بين محلات ومتاجر البقالة، ومتسوّقي المواد الغذائية، للتقليل من إهدار الطعام الصالح للأكل، حيث تبين لفريق العمل، أن التكلفة السنوية لنفايات الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تصل إلى حوالي 13 مليار درهم في العام.

وشارك في المسابقة نخبة من المبرمجين الطموحين، والطلبة المتفوقين في مجال البرمجة الحاسوبية من المنطقة وجميع أنحاء العالم، والذين تنافسوا لتطوير أفضل التطبيقات المبتكرة في مجال العمل الاجتماعي، والتي ترتبط بمجموعةٍ واسعة من القطاعات، مثل الصحة والتعليم والصحافة والأفلام والموسيقى والأعمال التجارية والعلوم.

حسومات

وتتمحور آلية عمل تطبيق «واكلني»، حول تحفيز وتشجيع محلات ومتاجر البقالة، على التخفيف قدر المستطاع من هدر الأطعمة والمواد الغذائية، وذلك عبر تقديم حسومات على العناصر والمنتجات التي شارفت على التلف. كما يتيح هذا التطبيق للمتاجر، مشاركة المعلومات عن منتجاتهم، وتثقيف المستهلكين حول المنتجات الغذائية بشكلٍ عام.

وتم تقسيم المشاركين في المسابقة إلى فرقٍ، ركزت على تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، من خلال الدعم والتوجيه الذي قدّمه نخبة من أشهر أساتذة علوم الحاسوب الدوليين، ورواد الأعمال المؤسسين لأنجح الشركات الناشئة، وخبراء ومتخصصي التكنولوجيا المحترفين، وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية. وعرضت الفرق مشاركاتها النهائية أمام لجنة تحكيم، تضم مجموعة من الشخصيات المتميّزة.