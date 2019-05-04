الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان غدا

المصدر: وام

تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك غدا بعد صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل .

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

السعودية

وأعلنت المحكمة العليا لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال رمضان وبذلك يكون غداً الأحد هو المتمم لشهر شعبان والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت المحكمة إنه لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذه الليلة وستُعقد غداً جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

الكويت

واعلنت "الرؤية الشرعية" الكويتية أن غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان.. والاثنين أول أيام "رمضان".

أستراليا

وكان قد أعلن مفتي عام القارة الأسترالية عبر مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي أن يوم الإثنين 6 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.

تركيا

كما أعلنت تركيا أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك ، وذلك بناء على الحسابات الفلكية التي تبين أن رؤية الهلال ممكنة بعد غروب شمس يوم غد الأحد في العديد من مناطق العالم.