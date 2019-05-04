رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بارك كانج هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي اليوم.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في المجالات كافة.

من جانبه أعرب بارك كانج عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجه بالشكر لكافة الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.