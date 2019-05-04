توقعات الطقس غداً

المصدر: البيان الالكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهارا،ً وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية " 18 - 28 كم/س، تصل أحياناً 36 كم/س" ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند 01:37 أما الجزر الأول عند الساعة 19:19والجزر الثاني عند 08:11 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 21:45 أما الجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:21 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 22 80 25

دبي 39 23 85 20

الشارقة 39 21 80 20

عجمان 38 22 80 25

أم القيوين 38 20 85 25

رأس الخيمة 39 20 85 25

الفجيرة 39 26 80 20

العين 40 23 55 10

ليوا 40 20 70 20

الرويس 37 23 75 20

السلع 38 23 80 20

دلما 33 24 70 20

طنب الكبرى 33 23 80 30

طنب الصغرى 33 23 80 30

أبو موسى 33 23 80 30 .