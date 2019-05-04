خليفة الإنسانية تسدد مديونيات 17 سجيناً

المصدر: أبوظبي - البيان

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعام التسامح .. قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة من خلال تعاون إنساني مشترك، بتسديد مديونيات ١٧ سجينا.

ويأتي هذا التعاون الإنساني – القضائي في اطار الدور الإيجابي التي تقوم بها المؤسسات الوطنية من أجل خلق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات مجتمعية رائدة.

وقال محمد خوري مدير عام المؤسسة: "نرحب بالتعاون الخيري والإنساني المشترك مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار عدة اجتماعات تنسيقية مشتركة ومتبادلة بين الطرفين ويعتبر هذا التعاون خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة لمساعدة المساجين وإبراز القيمة المجتمعية وبما يحقق الرؤية لجميع الأطراف وتحقيق وأهدافهما الإنسانية والاستراتيجية وإبراز البعد الإنساني بين مكونات المجتمع الإماراتي."

وأضاف الخوري: إن هذا التعاون لتخفيف معاناة المساجين وإعادة البسمة لهم ولأسرهم أينما كانوا كواجب إنساني ورسالة لبث روح الإخاء والتكافل الاجتماعي المستمد من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة الذين وصلوا براية الإمارات الى كافة أرجاء المعمورة بفضل السياسة الحكمية التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة داخل وخارج الدولة .

وأشار الخوري الى انه سيتم الإفراج عن 17 سجين من أبوظبي (9 نزلاء) والشارقة (8 نزلاء) وتسديد مديونياتهم بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة .. حيث يعد مساعدة الموقوفين/النزلاء على ذمة قضايا مالية والمساهمة في التخفيف من معاناتهم بتسديد ديونهم أحد أبرز المواضيع التي إتفق عليها.