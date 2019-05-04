المصدر: دبي ـ البيان

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 587 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع قرب حلول الشهر الفضيل، على منح المشمولين بالعفو فرصة لمعاودة الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم كأفراد صالحين ملتزمين بالقانون وأحكامه، ما من شأنه إدخال الفرحة والسرور على أسرهم في هذه الأيام المباركة، تأكيداً لمبدأ التسامح الذي تعليه قيادتنا الرشيدة كقيمة أساسية من قيم مجتمعنا، في الوقت الذي تحتفي فيه دولتنا بعام التسامح في دلالة رمزية للأثر الإيجابي الكبير لإعلاء هذه القيمة النبيلة وترسيخ مكانتها.

وناشد النائب العام لإمارة دبي المشمولين بالعفو أن يأخذوا العظة من التجربة التي مروا بها، لتفادي كل ما يمكن أن يحيد بهم مرة أخرى عن الطريق القويم، وأن يتخذوا من المكرمة السامية فرصة لطي صفحة مضت في حياتهم بكل ما حملته من أخطاء.

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ـــ محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 587 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية