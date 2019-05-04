شرطة أبوظبي تنفذ مبادرات مجتمعية احتفالاً باليوم العالمي للعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي مبادرات مجتمعية ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للعمال، شملت تكريم المستخدمين في الأماكن والحدائق السياحية، والاطمئنان إلى أحوال المرضى منهم المقيمين في المستشفيات، وتأتي هذه المشاركة ضمن رد الجميل لهذه الشريحة المجتمعية التي تقدّم العديد من الخدمات التنموية، وحرصها على تفانيها في أداء مهامها بأمانة وإخلاص.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات على الدور الرائد الذي يقوم به العمال والمستخدمون خلال تكريمه جميع العمال من الفئة المساعدة في القطاع بتوزيع الهدايا عليهم تقديراً لعطائهم المخلص وجهودهم الدؤوبة التي بذلوها طوال فترة عملهم.

وأوضح أن الاحتفالية تأتي تقديراً للجهود المتفانية للعمال في مختلف المواقع، كما تعكس الامتنان لهم، وتشجيعهم على تقديم المزيد من العطاء بتفانٍ وإخلاص.

وحضر التكريم العميد خليفة بطي الشامسي ومدير المديرية ومديرو الإدارات وعدد من الضباط والأفراد والعاملين بالقطاع.

ونظم فريق السعادة بقطاع أمن المجتمع مبادرة لإسعاد العمال، وأكد العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن احتفال القطاع بالمناسبة يأتي في إطار الاهتمام بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج.