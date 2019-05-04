مستشفى المفرق ينظم منتدى طب الأعصاب العام الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مستشفى المفرق - إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - أمس بفندق هيلتون كابتل غراند في أبوظبي منتدى طب الأعصاب العام الثاني.

وضم المنتدى متحدثين من ذوي الخبرة العالمية في طب الأعصاب العام قدموا خلاله 12 محاضرة في أهم مجالات طب الأعصاب منها أمراض الأعصاب النادرة والشقيقة والزهايمر والمظاهر السريرية لنوبات الصرع والتصلب اللويحي والتفريق بين الصداع النصفي والتوتر والصداع العنقودي.

وقال الدكتور أحمد شاتيلا، استشاري طب الأعصاب في مستشفى المفرق ورئيس المنتدى: «يهدف المنتدى لتعزيز جودة الرعاية الصحية في طب الأعصاب من خلال نشر أحدث النتائج الطبية واستعراض التجارب العلاجية الناجحة والفاعلة في مختلف مجالات طب الأعصاب».

من جانبه قال الدكتور وليد خليفة أخصائي جراحة الأعصاب في مستشفى المفرق إن نسبة 80% إلى 85% من البشر معرضون للإصابة بآلام أسفل الظهر وفقاً للإحصائيات العالمية مما تعد السبب الثاني للإجازات المرضية عالمياً بعد الإنفلونزا وأعراض البرد.

وأكد الدكتور صدير كومار أخصائي طب الأعصاب في مستشفى المفرق أهمية التشخيص الدقيق للأعراض التي قد تكون مشتركة مع العديد من الأمراض المختلفة منها الدوار والدوخة والتي تعد أيضاً عرضاً للسكتة الدماغية.