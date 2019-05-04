سيف بن زايد: سعدنا في معرض التسامح باستضافة مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد

المصدر: دبي ـ البيان

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: سعدنا ضمن معرض عام التسامح في وزارة الداخلية باستضافة مبادرة «سجادة السلام» للشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، حيث تم عرض نماذج من السجاد الأفغاني الذي تصنعه النساء في مصانع المبادرة بأفغانستان دعماً وحثاً من سموها لحقوق أطفال أفغانستان ونسائها في التعليم والصحة والحياة الكريمة.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان افتتح منذ أيام معرض «عام التسامح 2019» الذي يأتي تزامناً مع احتفاء الدولة بعام التسامح ضمن مبادرات الوزارة.

وتجول سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أروقة المعرض، واطلع على محتوياته، واستمع إلى شرح موجز عن المعرض الذي اشتمل على مجموعة من السجاد الأفغاني الذي عرضته مؤسسة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان ضمن مبادرة «سجادة السلام» التي تشجع ناسجي السجاد في أفغانستان لنسج رؤيتهم للسلام، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للأطفال والنساء وتوفير فرص عمل لهم وتوفير العلاج والتعليم لهم.